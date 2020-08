Viareggio, un uomo muore annegato mentre cerca di salvare l’amica 15enne della figlia



La vittima si chiamava Tahar Zaidi, 57 anni e di origine tunisina, residente in provincia di Pistoia. È annegato nelle acque poco distanti allo stabilimento balneare su viale Europa In Darsena, a Viareggio. Si trovava in compagnia della moglie e delle due figlie, quando un’amica delle ragazzine ha deciso di fare un bagno in mare. Ma la forte corrente e il mare mosso hanno messo in difficoltà la giovane, di 15 anni, così l’uomo ha deciso di tuffarsi in mare per soccorrerla. Ed è stato travolto anche lui.

Continua a leggere



La vittima si chiamava Tahar Zaidi, 57 anni e di origine tunisina, residente in provincia di Pistoia. È annegato nelle acque poco distanti allo stabilimento balneare su viale Europa In Darsena, a Viareggio. Si trovava in compagnia della moglie e delle due figlie, quando un’amica delle ragazzine ha deciso di fare un bagno in mare. Ma la forte corrente e il mare mosso hanno messo in difficoltà la giovane, di 15 anni, così l’uomo ha deciso di tuffarsi in mare per soccorrerla. Ed è stato travolto anche lui.

Continua a leggere

Continua a leggere