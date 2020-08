Vicenza, 15enne travolta, uccisa e lasciata sull’asfalto: caccia al pirata della strada



Il dramma si è consumato durante la tarda serata di domenica nel territorio comunale di Arzignano, in provincia di Vicenza. Pare che l’adolescente stesse camminando sul ciglio della strada in via Broggia quando è stata falciata alle spalle da una vettura che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia e che poi si è dileguata.

