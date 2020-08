Vicenza 21enne fermato da agente con una presa al collo: “Non respiravo, ho avuto paura”



Il racconto rilasciato a Fanpage.it da Denis, il 21enne di origini cubane immobilizzato da un agente di polizia con una violenta presa al collo lunedì pomeriggio a Vicenza durante un controllo nel centro della cittadina veneta. “Anche se devi fermare una persona che non ti ha dato il documento non penso sia giusto prenderlo per il collo” ha dichiarato il ragazzo.

