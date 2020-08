Vicenza, incidente al primo giorno di lavoro dopo le feri: Giovanni muore a 35 anni



Giovanni Manente è morto dopo essere precipitato nel vuoto da una altezza di oltre sei metri mentre stava eseguendo alcuni lavori in un capannone industriale. Il 35enne era appena tornato al lavoro dopo le vacanze estive ed era stato inviato in uno stabilimento di Breganze per alcuni lavori di demolizione.

