Vincenzo Ferrara abbraccia il figlio di Tina Cipollari, la relazione con l’opinionista resiste



Smentita la presunta crisi in corso tra Vincenzo Ferrara e Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. Il settimanale Nuovo ha fotografato i due a pranzo a Firenze. Con loro anche i figli nati dalla relazione tra l’opinionista e Kikò Nalli, suo ex marito. Negli scatti il ristoratore abbraccia uno dei figli di Tina e sorride agli altri due, interessato alla conversazione. La foto conferma che non c’è mai stato un allontanamento. La coppia vive in perfetto equilibrio questa storia.

