Violenza su minore, arrestata anziana a Corigliano: vicini hanno sentito rumori e chiamato il 112



Una donna di 60 anni di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza è stata arrestata oggi in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale su minore: i suoi vicini di casa hanno sentito strani rumori provenire dal suo appartamento e hanno allertato i carabinieri che, una volta arrivati sul posto, l’hanno trovata in compagnia di un ragazzino.

Continua a leggere



Una donna di 60 anni di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza è stata arrestata oggi in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale su minore: i suoi vicini di casa hanno sentito strani rumori provenire dal suo appartamento e hanno allertato i carabinieri che, una volta arrivati sul posto, l’hanno trovata in compagnia di un ragazzino.

Continua a leggere

Continua a leggere