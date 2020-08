Vittoria Deganello ha il coronavirus: “Mi sento stanca e ho un po’ di febbre”



Dopo Giulia Latini, anche un’altra ex protagonista di Uomini e Donne fa sapere di aver contratto il Covid-19: si tratta di Vittoria Deganello, che si trovava in vacanza in Sardegna proprio con Giulia. Ora è in isolamento domiciliare a Verona e accusa sintomi lievi come stanchezza, febbre e assenza di olfatto.

Continua a leggere



Dopo Giulia Latini, anche un’altra ex protagonista di Uomini e Donne fa sapere di aver contratto il Covid-19: si tratta di Vittoria Deganello, che si trovava in vacanza in Sardegna proprio con Giulia. Ora è in isolamento domiciliare a Verona e accusa sintomi lievi come stanchezza, febbre e assenza di olfatto.

Continua a leggere

Continua a leggere