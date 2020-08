“Viviana è caduta dal traliccio perché cercava Gioele tra i boschi”, la ricostruzione dell’avvocato



“Viviana Parisi non si è uccisa e non ha ucciso Gioele”, la sua morte così come quel del piccolo sarebbero frutto di una serie di tragiche fatalità che hanno trasformato una giornata di evasione dalla routine quotidiana in un dramma. Lo sostiene Claudio Mondello, il legale e anche cugino del padre di Gioele.

