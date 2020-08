Viviana e Gioele, corpo della dj ripreso dai droni 4 giorni prima del ritrovamento



Il corpo di Viviana Parisi è stato ripreso dai droni dei Vigili del Fuoco già all’indomani della scomparsa nella posizione in cui sarebbe stato trovato 4 giorni dopo. Lo dice una nota del procuratore Angelo Cavallo, specificando che il corpicino di Gioele non era visibile nello stesso luogo. Sulle ricerche Cavallo precisa: “Non erano in capo a questa Procura ma ad altri organi competenti”.

