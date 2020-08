Viviana Parisi: analisi su tabulati e celle telefoniche, per trovare Gioele arriva l’esercito



“Stiamo facendo eseguire delle analisi dei tabulati delle celle telefoniche di Caronia e delle zone limitrofe per individuare le persone presenti sul posto il 3 agosto, per capire chi fosse lì in quel momento” ha annunciato infatti il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare inchiesta sulla morte di di Viviana Parisi e la scomparsa del piccolo Gioele. Per le ricerche del bimbo dieci squadre dell’esercito.

