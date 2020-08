Viviana Parisi, il marito chiede di visionare la foto della moglie morta: richiesta negata



Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, si è presentato in Procura a Patti (Messina) per chiedere di visionare la foto della moglie morta. La richiesta però è stata negata. Intanto spunta un testimone secondo cui dopo l’incidente stradale “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”.

