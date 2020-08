Vladimir Luxuria: “Francesca Pascale sapeva di Marta Fascina. Paola Turci? Si è arrabbiata”



Vladimir Luxuria parla della storia che legherebbe Francesca Pascale e Paola Turci: “È un po’ preoccupata. So che Paola ci è rimasta molto male per le foto del bacio… che poi il servizio non era concordato, sono state davvero paparazzate”. Dopo lo scoop, la ex soubrette sta facendo fatica a trovare un accordo economico con Silvio Berlusconi.

