Zangrillo “smentisce” Crisanti con la tabella dei contagi: “Le bugie hanno le gambe corte”



“A Padova abbiamo decine e decine di malati in reparto e in rianimazione”, aveva detto Andrea Crisanti, il virologo che ha gestito l’emergenza Coronavirus in Veneto, rispondendo alle dichiarazioni di Alberto Zangrillo, direttore della Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Quest’ultimo replica nuovamente via Twitter con una tabella sui nuovi contagi.

