A 109 anni non rinuncia al voto, nonna Luisa: “Andate a votare perché dopo la vita è più bella”



“Quando era giovane non avevano di diritto di voto. Non appena ce l’hanno concesso, le mie amiche ed io siamo andate a piedi fino al seggio pur di votare!” ha raccontato nonna Luisa Zappitelli, arzilla pensionata umbra che non ha mai saltato un appuntamento con le elezioni nazionali andando a votare anche in questa tornata, nonostante l’emergenza covid.

Continua a leggere



“Quando era giovane non avevano di diritto di voto. Non appena ce l’hanno concesso, le mie amiche ed io siamo andate a piedi fino al seggio pur di votare!” ha raccontato nonna Luisa Zappitelli, arzilla pensionata umbra che non ha mai saltato un appuntamento con le elezioni nazionali andando a votare anche in questa tornata, nonostante l’emergenza covid.

Continua a leggere

Continua a leggere