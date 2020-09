A Catanzaro non sono arrivati i banchi monoposto: il comune ne sega in due 200



I’amministrazione comunale di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, ha deciso di sopperire alla mancanza di banchi monoposto – che non sono ancora arrivati – segando in due duecento banchi tradizionali da due posti. Il piede mancante è stato sostituito con una spalletta di legno.

