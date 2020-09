Accoltella la moglie dopo la lite: quando i carabinieri gli dicono che è morta ha un infarto



Livio Duca, il sessantaseienne anni che nella tarda serata di martedì ha ucciso con una coltellata la moglie, è stato colto da un attacco cardiaco quando ha appreso della morte della donna, che in un primo momento era stata trasferita in ospedale in condizioni critiche ma ancora viva.

