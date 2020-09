Adam Brody e Leighton Meester sono genitori, secondo figlio per gli attori di The OC e Gossip Girl



Nato il secondo bebè per il Seth Cohen di The O.C. e la Blair Waldorf di Gossip Girl: i due attori sono sposati dal 2014 e hanno già una bambina di nome Arlo, di 5 anni. Brody ha spiegato su Twitch di essere diventato papà per la seconda volta di un bel maschietto: “Il ragazzo dei nostri sogni”.

