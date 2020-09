Addio al nubilato di Elettra Lamborghini: ospiti negativi al tampone, iniziano tre giorni di festa



Manca poco al matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. In queste ore, la cantante ha dato il via ai festeggiamenti per l’addio al nubilato. Prima, però, ha fatto in modo che tutti i suoi ospiti si sottoponessero sia al tampone, che al test sierologico. Infine, ha regalato a tutti gli invitati una mascherina.

