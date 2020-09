Addio Angelica: promessa della pallavolo, muore a 18 per un tumore al cervello



Angelica Abate si è spenta nella sua abitazione di Roccalumera, in Sicilia, circondata dai suoi familiari, che in questi mesi hanno cercato in tutti i modi di darle forza e supporto per affrontare le terribile malattia. Il mese scorso il fratello aveva raccontato la sua storia a Fanpage.it: “A volte i miracoli accadono e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.

