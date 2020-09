Addio Carlo e Veronica, 19 e 16 anni. I due fratelli morti nello scontro tra moto e furgone



Originari della provincia di Caserta, erano cresciuti in Piemonte dove il padre si era trasferito da anni. Lo schianto ieri pomeriggio in strada Biandrate: Carlo e Veronica Di Bernardo erano stati trasportati nel reparto di rianimazione del Maggiore di Novara in condizioni gravissime. Nella notte sono spirati entrambi.

