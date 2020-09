Agostiniani (Società italiana Pediatria): “La mascherina non fa male, ecco quando usarla a scuola”



Rino Agostiniani, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria e Direttore dell’area Pediatria e Neonatologia della Asl Toscana Centro (Firenze), ha spiegato a Fanpage.it come sarà il ritorno all’asilo e alle elementari al tempo dell’emergenza Coronavirus: “Se il genitore ha la percezione che il piccolo non sta bene, indipendentemente dall’avere qualche decimo in più di febbre, è bene tenerlo a casa. Vaccino anti-influenzale? Consigliato per le categorie a rischio”.

Continua a leggere



Rino Agostiniani, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria e Direttore dell’area Pediatria e Neonatologia della Asl Toscana Centro (Firenze), ha spiegato a Fanpage.it come sarà il ritorno all’asilo e alle elementari al tempo dell’emergenza Coronavirus: “Se il genitore ha la percezione che il piccolo non sta bene, indipendentemente dall’avere qualche decimo in più di febbre, è bene tenerlo a casa. Vaccino anti-influenzale? Consigliato per le categorie a rischio”.

Continua a leggere

Continua a leggere