Agostino Ferrente e Omar Pedrini martedì 8 settembre 2020 all’ARENA MILANO EST per il docufilm SELFIE

L’8 settembre SELFIE con l’autore all’ARENA MILANO EST.

Ferrente presenta il suo film, interviene Omar Pedrini.

Nella rassegna cinematografica estiva del nuovo polo multiculturale milanese, targato Teatro Martinitt, il prossimo martedì, nella sezione NOTTE ITALIANA, si accendono i riflettori – anzi la videocamera di un telefonino – sul sociale. Un film tutto girato in modalità video-selfie, inquadra una Napoli dove la malavita non è l’unica scelta. A presentarlo, il regista pugliese, premiato col David di Donatello, accompagnato dal rocker bresciano. In collaborazione con Amnesty International Italia. Dalle 21.

Nella vita si può sempre scegliere. Anche (soprattutto) se hai 16 anni e vivi in un quartiere difficile, come il rione Traiano di Napoli. Parte da lì il vivace video-racconto in modalità Selfie, di Alessandro e Pietro – amici fraterni diversissimi tra loro – e si alterna alle immagini gelide delle telecamere di sorveglianza installate in giro per il quartiere, tristemente noto alle cronache come fortino dello spaccio e della camorra. Per l’appuntamento del martedì con NOTTE ITALIANA, nell’ambito della rassegna cinematografica estiva curata da Franco Dassisti all’ARENA MILANO EST, l’8 settembre arriva il docufilm di Agostino Ferrente SELFIE, premiato col David di Donatello e col Nastro d’Argento per il miglior documentario. Una storia vera, raccontata direttamente dai protagonisti che filmano il loro quotidiano, ammettono le proprie frustrazioni e inseguono le proprie aspirazioni: una vita onesta in un contesto degradato e difficile, nel quale la scorciatoia della malavita sembra essere l’unica opportunità per molti giovani. Il tutto davanti alla videocamera del telefonino prestato loro dal regista.

Sarà proprio Ferrente a raccontare al pubblico dell’Arena milanese il come e soprattutto il perché del suo documentario di vita, della scelta precisa della scena (teatro nel 2014 dell’uccisione del 16enne incensurato Davide Bifolco, ad opera di un carabiniere).

Ma la serata –patrocinata come il film da Amnesty International Italia– sarà impreziosita da un ospite d’eccezione: interverrà infatti, con voce e chitarra, anche l’ex leader dei Timoria, Omar Pedrini. Il cantautore, innamoratosi del lungometraggio e sensibile alle tematiche trattate, condivise in alcuni dei propri testi, contribuirà al dibattito attraverso l’esecuzione di alcuni dei suoi brani più celebri.

Selfie in pillole

Anno 2019

Genere documentario

Regia Agostino Ferrente

Con Alessandro Antonelli e Pietro Orlando

Durata 78 minuti

Distribuito da Istituto Luce Cinecittà

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

Attenzione: dal 1°settembre inizio spettacoli anticipato alle ore 21!!! Ritiro biglietti entro le ore 20.30

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 20.30, per evitare assembramenti.

A partire dalle 19.30, tutte le sere anche food truck con stuzzicherie e bevande.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: lunedì-venerdì 10/20 – sabato e domenica 15/20

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 20.30.

