Al Bano: "Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici"



Il cantante di Cellino San Marco torna a parlare di sé, intervistato durante la trasmissione radiofonica “I Lunatici”, su Radio2. Tra i vari argomenti trattati, come musica e progetti futuri, è stata affrontata anche la querelle nata attorno alle dichiarazioni fatte sulla pensione, troppo bassa per riuscire a viverci. Al Bano, però, si è detto stupito dal fatto che queste affermazioni avessero creato un certo scompiglio anche tra i suoi fan: “La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”.

Il cantante di Cellino San Marco torna a parlare di sé, intervistato durante la trasmissione radiofonica "I Lunatici", su Radio2. Tra i vari argomenti trattati, come musica e progetti futuri, è stata affrontata anche la querelle nata attorno alle dichiarazioni fatte sulla pensione, troppo bassa per riuscire a viverci. Al Bano, però, si è detto stupito dal fatto che queste affermazioni avessero creato un certo scompiglio anche tra i suoi fan: "La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno".

