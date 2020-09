Alessandra Amoroso è single e felice: “Sono tornata ad essere viva”



La cantante salentina si confida in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Parla di un momento florido per la sua carriera, ma anche molto positivo per la sua vita personale. In passato ha subito molte delusioni sentimentali, che ora è finalmente riuscita a lasciarsi alle spalle: “La vita sentimentale mi ha spesso presa a pugni in faccia”. Archiviata la storia con il produttore televisivo Stefano Settepiani, oggi la cantante è single e felice e ha riconquistato la sua consapevolezza di donna: “La mia completezza? Non deriva dall’uomo che ho a fianco”.

Continua a leggere



La cantante salentina si confida in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Parla di un momento florido per la sua carriera, ma anche molto positivo per la sua vita personale. In passato ha subito molte delusioni sentimentali, che ora è finalmente riuscita a lasciarsi alle spalle: “La vita sentimentale mi ha spesso presa a pugni in faccia”. Archiviata la storia con il produttore televisivo Stefano Settepiani, oggi la cantante è single e felice e ha riconquistato la sua consapevolezza di donna: “La mia completezza? Non deriva dall’uomo che ho a fianco”.

Continua a leggere

Continua a leggere