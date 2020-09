Alessandra Amoroso: “Ho imparato ad amarmi e a sentirmi completa anche senza un uomo accanto”



In un’intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, Alessandra Amoroso ha raccontato l’equilibrio che è riuscita a raggiungere a 34 anni. La cantante ha spiegato di essere maturata e di amare di più se stessa: “Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo”.

