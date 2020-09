Alessandro, volontario Protezione civile, morto mentre va a spegnere rogo: ancora grave la collega



È ancora ricoverata in rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari Maria Vittoria Emili, la 57enne che era alla guida del fuoristrada coinvolto nell’incidente stradale in cui ha perso la vita Alessandro Diana, volontario della Protezione civile di 19 anni. I due stavano andando a spegnere un incendio divampato in un terreno tra Pabillonis e Sardara quando il loro fuoristrada si è ribaltato per cause in via di accertamento. Le condoglianze di Angelo Borrelli.

