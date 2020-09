Alessia Marcuzzi su Stefano De Martino: “Solo gossip, Paolo mi ama e sa che l’ho scelto”



Per la prima volta la conduttrice parla del triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez che ha popolato la cronaca rosa di inizio estate. Alla faccia del gossip, lei e il marito Paolo Calabresi Marconi sarebbero più uniti che mai: “Lui mi ama perché sa di essere scelto e che, se le cose non vanno, non resto a soffrire”.

Continua a leggere



Per la prima volta la conduttrice parla del triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez che ha popolato la cronaca rosa di inizio estate. Alla faccia del gossip, lei e il marito Paolo Calabresi Marconi sarebbero più uniti che mai: “Lui mi ama perché sa di essere scelto e che, se le cose non vanno, non resto a soffrire”.

Continua a leggere

Continua a leggere