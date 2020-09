Alessia Messina è la nuova fidanzata di Balotelli, ‘Super Mario’: “Sono fidanzato e innamorato”



Mario Balotelli conferma al settimanale Chi di essere “Fidanzato e innamorato” e viene sorpreso in compagnia della sua nuova fiamma mentre si scambiano baci appassionati. Lei è Alessia Messina, 27 anni, siciliana, originaria di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Conosciuta al mondo della tv per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi, insieme a lui ha preso parte a Temptation Island. Poco tempo dopo il programma si sono lasciati. Oggi è pronta a lanciarsi fra le braccia di Balotelli, che l’ha già raggiunta in Sicilia dove avrebbe persino conosciuto la sua famiglia.

