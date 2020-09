All’ARENA MILANO EST giovedì NE VEDRETE DELLE BELLE! Alessandra Ierse e Nadia Puma spassose trasformiste

Il 10 settembre sul grande palco sotto le stelle targato Teatro Martinitt, una coppia affiatata del cabaret al femminile. Le due comiche, note anche per le partecipazioni a Zelig e Colorado, proporranno una caleidoscopica e divertentissima galleria dei propri cavalli di battaglia, non senza però qualche sorpresa inedita. Due attrici per tante donne, che si avvicendano a ritmo frenetico e su una colonna sonora di risate.

Ancora un giovedì live, ancora rigorosamente in rosa. Il cabaret al femminile di settembre all’ARENA MILANO EST questa volta ha la firma di Alessandra Ierse e Nadia Puma. Note al grande pubblico per le apparizioni in tv, tra gli altri a Zelig e Colorado, accolte sempre con entusiasmo in teatro, le due attrici al Martinitt sono di casa. Oltre ad aver interpretato più volte commedie della locandina, infatti, negli ultimi anni hanno condotto con simpatia e verve gli Assaggi di Stagione.

Grazie allo spettacolo di cabaret NE VEDRETE DELLE BELLE… PER DIRE!, con loro sul palco, giovedì 10 settembre, sono protagoniste le donne. In tutte le loro sfaccettature. Con una carrellata dei rispettivi personaggi più famosi, ma anche con qualche sorpresa inedita, si ride dei difetti, si esaltano le potenzialità, si sdrammatizzano le difficoltà, si sonda la forza e si scava nelle profondità dell’universo femminile. C’è tutta la varia umanità en rose nel repertorio di Ierse e Puma: dalla single incallita (o forse no) alla prostituta candidamente ingenua, passando per vamp e tardone, sognatrici e lavoratrici, donne all’antica e indomite ribelli…

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

partire dalle 19.30, tutte le sere anche food truck con stuzzicherie e bevande.

Attenzione: dal 1°settembre inizio spettacoli anticipato alle ore 21!!! Ritiro biglietti entro le ore 20.30

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 20.30, per evitare assembramenti.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: lunedì-venerdì 10/20 – sabato e domenica 15/20

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 20.30.

