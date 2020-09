Alto Adige, nel primo giorno di scuola bimbo positivo in un asilo: in quarantena 20 compagni



Primo caso di bambino positivo al Covid-19 in una scuola materna in Alto Adige. L’episodio è accaduto nel primo giorno di scuola. Il bambino mentre si trovava all’asilo di lingua tedesca di San Candido ha accusato i sintomi del Coronavirus. Ora sta bene, i suoi 20 compagni e le famiglie si trovano in quarantena.

