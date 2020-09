Amici e parenti esultano: “Abbiamo raggiunto la cifra per il ricovero di Giulia in Austria”



Giulia Centonze, 23enne della provincia di Reggio Emilia, è in “stato di minima coscienza” dopo il coma e un incidente stradale il 3 maggio del 2019. Una speranza per familiari è il ricovero in una struttura specializzata in Austria: per il ricovero servono almeno 100mila euro, ma dopo la raccolta fondi organizzata anche dalle amiche la cifra è stata raggiunta. L’annuncio sulla pagina Facebook.

