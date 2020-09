Ancona, vasto incendio al porto. Nube nera in cielo, il comune: “State a casa, chiudete le finestre”



Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte nell’area del porto di Ancona. Il rogo è stato innescato, per cause ancora in via di accertamento, poco dopo la mezzanotte all’interno di un capannone espandendosi poi alle strutture e ai mezzi più vicini. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro. Scuole chiuse, il Comune: “Limitate gli spostamenti”.

