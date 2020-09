Andrea Damante: “Con Giulia De Lellis ci siamo presi del tempo e questo non mi fa stare benissimo”



Andrea Damante ha rotto il silenzio sulla crisi con Giulia De Lellis. Il dj, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha spiegato di stare vivendo “un periodo mentalmente abbastanza stressante”. Di comune accordo, lui e l’influencer hanno deciso di prendersi del tempo per riflettere sulla loro storia d’amore: “Le cose non stanno andando nel migliore dei modi, questo non mi fa stare benissimo”.

