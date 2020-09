Andrea Damante e Ignazio Moser a Venezia senza Giulia e Cecilia, è la Mostra delle coppie scoppiate



Quest’anno, il red carpet della Mostra del cinema di Venezia incorona i single: dopo Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, entrambe appare in solitaria sul tappeto rosso, arrivano anche i rispettivi ex. Nel caso di Moser e Chechu, però, sembra che la crisi sia ormai un ricordo e che i due si siano riavvicinati (ma non in passerella).

