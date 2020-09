Andrea Iannone torna a parlare di Belen Rodriguez: “Vera fino alla fine, nel bene e nel male”



Il pilota rievoca la storia con la showgirl argentina a due anni dalla loro rottura. Ha risposto alla domanda di un fan spiegando cosa ha rappresentato per lui la Rodriguez: “Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma. Per me è stata un punto di riferimento in un momento in cui avere persone vere accanto non è stato facile”.

