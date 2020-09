Per problemi logistici organizzativi non imputabili all’artista lo spettacolo di Paola Minaccioni ‘Dal vivo sono molto meglio’ previsto per il 26 settembre 2020 presso il Teatro Romano di Ostia Antica è stato annullato.

I biglietti sono rimborsabili entro il 26/9 presso i circuiti Ticketone.

Annullato lo spettacolo di Paola Minaccioni "Dal vivo sono molto meglio"

