Antonella Clerici commossa per Maelle che inizia la scuola media: “Uscirai adulta”



Dal 14 settembre riaprono le scuole dopo la lunga chiusura per il coronavirus e la figlia della conduttrice sbarca in prima media. Sul suo profilo Instagram, la Clerici ha pubblicato un post emozionante per sostenerla all’inizio di questo nuovo percorso: “Entri bambina uscirai adulta… Buon cammino amore mio”.

