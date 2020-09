Antonella Elia: “Non saluto più Adriana Volpe, non mi ha mai chiamato per il GF Vip”



Si sarebbe concluso il rapporto tra Antonella Elia e Adriana Volpe che si erano avvicinate durante la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Lo racconta l’opinionista di Alfonso Signorini: “Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto”.

