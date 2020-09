Appena uscito di prigione violenta una donna di 80 anni: “Sei forte, mi ricordi mia nonna”



Un uomo di 32 anni, John Laming, è stato condannato a otto anni di carcere per avere violentato una donna di 80 anni nella sua casa di Glasgow, la sera delle vigilia di Natale. L’autore dello stupro ha confessato. Era uscito di prigione da 12 giorni dopo aver scontato una condanna per rapina. La donna aveva riportato ferite nel tentativo di difendersi ed era stata soccorsa dalla figlia in stato di choc.

