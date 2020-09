Argentina, scomparsa da una settimana, Dora ritrovata in fondo a un pozzo: è omicidio



Era scomparsa da una settimana: è stata trovata cadavere in un pozzo profondo oltre 80 metri, Dora Hidalgo, 67 anni, scomparsa il 31 agosto scorso a Mendoza, in Argentina. Il ritrovamento, sabato scorso, è avvenuto a pochi passi dalla sala eventi “Luna India”, dove Dora lavorava come addetta alle pulizie e come volontaria, nutrendo i cani della posto. La famiglia l’ha cercata disperatamente per giorni. La polizia ha già un sospettato.

