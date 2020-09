Arriva il bonus internet e pc: a chi spetta e come chiedere il voucher da 500 euro



La ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, ha annunciato che la prima tranche del bonus pc e internet dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane. Si tratta di un voucher del valore massimo di 500 euro suddiviso in due parti: una per la connettività e una per l’acquisto di un pc in comodato d’uso. Vediamo a chi spetta il bonus e come funziona.

