Ashley Tisdale è incinta: l’ex stellina Disney aspetta il primo figlio da Christopher French



L’ex stellina Disney, conosciuta per il suo ruolo di Sharpay Evans nel film di successo High School Musical, è in attesa del suo primo figlio. Lo ha annunciato su Instagram, con una foto che lascia poco spazio ai dubbi, con il pancione in evidenza. Con lei, il marito e musicista Christopher French, sposato sei anni fa. Tantissimi gli auguri social, primo fra tutti quello di Vanessa Hudgens, amica, collega e damigella di nozze della coppia: “Decisamente i più belli”.

