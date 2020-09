Assolta per guida in stato di ebrezza: stava scappando da un’aggressione dell’ex



Assolta per guida in stato di ebrezza perché fuggiva da un pericolo: il suo ex. Ieri il giudice dell’udienza preliminare Marzio Bruno Guidorizzi ha assolto Olga, fermata per un sinistro stradale con il suo ex e risultata positiva ad acol test, riconoscendo alla sua condotta l’esimente dello stato di necessità. La giovane era stata appena tamponata dall’ex che la stava inseguendo dopo un’aggressione.

