Aveva avvelenato 25 bambini, maestra d’asilo cinese condannata a morte



Aveva avvelenato 25 bambini e ora è stata condannata a morte per il crimine commesso: la maestra d’asilo Wang Yun, secondo i giudici, non è nuova a questo tipo di reati. Aveva infatti già provato ad avvelenare il marito che però se l’era cavata con qualche ferita lieve. Per questo motivo il tribunale ha emesso una sentenza terribile.

Continua a leggere



Aveva avvelenato 25 bambini e ora è stata condannata a morte per il crimine commesso: la maestra d’asilo Wang Yun, secondo i giudici, non è nuova a questo tipo di reati. Aveva infatti già provato ad avvelenare il marito che però se l’era cavata con qualche ferita lieve. Per questo motivo il tribunale ha emesso una sentenza terribile.

Continua a leggere

Continua a leggere