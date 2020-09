Azzolina: “Sui banchi dibattito surreale e tante corbellerie, soldi spesi per scuola mai sprecati”



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, interviene in commissione al Senato in vista della ripresa dell’anno scolastico: “Ho letto diverse corbellerie in queste settimane. Un dibattito quasi surreale sui banchi. Cifre date a caso, anche rispetto ai costi. Ho letto che il governo sta sprecando denaro sulla scuola. Credo che ogni singolo euro speso per la scuola non sia perduto ma costituisca, invece, un investimento”.

