Ballando con le stelle, intesa tra Elisa e Isoardi e Todaro: la foto insieme mano nella mano



Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una delle coppie di Ballando con le stelle 2020, al via il prossimo 19 settembre. Le prove finalmente sono riprese e i due sono molto affiatati, anche oltre le coreografie. Diva e Donna li ha pizzicati in una foto mentre passeggiano mano nella mano. Todaro è single, dopo la separazione con Francesca Tocca. La Isoardi è fidanzata con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, ma da mesi non si vedono foto di loro insieme.

