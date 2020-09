Banda spaccaossa e falsi incidenti, a Palermo condanne per due secoli di carcere



Il Gup del tribunale di Palermo ha condannato nelle scorse ore 33 persone imputate nel processo sulla cosiddetta banda degli spaccaossa, gruppo che aveva messo in piedi una truffa su larga scala in tutto il territorio palermitano assoldando persone che accettavano di farsi procurare lesioni per rendere più credibili i finti sinistri stradali ma a cui andavo solitamente solo qualche centinaio di euro delle somme incassate.

