Barbara Berlusconi: “Non ho contagiato io papà. Contro di me un trattamento disumano”



La primogenita del leader di Forza Italia e di Veronica Lario, risultata positiva insieme al fratello Luigi: “Non sono io l’untrice. Dopo tre tamponi e un test sierologico negativi è molto improbabile che papà abbia preso il Covid da me. Lui è risultato positivo molto dopo. Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna”.

