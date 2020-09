Bari, arriva all’aereo senza biglietto e nessuno se ne accorge: “Stavo accompagnando mia moglie”



“Era la mia prima volta in un aeroporto e non sapevo che non si potesse accedere” ha spiegato il trentenne per il quale è scattata una multa di oltre duemila euro. Sanzionati anche guardia giurata e addetta al gate perché nessuno della sicurezza si è accorto dell’uomo fino a quando lui non ha tentato di tornare indietro.

