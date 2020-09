Basta mamme sexy in cucina e papà al lavoro nei libri di scuola: ecco la proposta di legge



Intrepidi cavalieri, dotti scienziati, padri ricchi, uomini che leggono. E madri remissive, brave cuoche, mogli che per non litigare con il marito vestono più sexy e rispondono sempre “sì”, ragazze troppo grasse per indossare la minigonna e troppo brutte per essere notate dai maschi. Sembrano i personaggi di film anni ’80, invece sono i modelli attraverso cui ancora oggi molti bambini imparano la grammatica italiana. Fanpage.it ha raccolto segnalazioni e intervistato il deputato Alessandro Fusacchia, primo firmatario di una proposta di legge al vaglio in Parlamento, per provare a cambiare le cose in un paese (non ancora) per donne.

